Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ulusal Fotoğrafçılar Maratonu, “Bursa’nın Köşe Taşları ‘Tarihi Yapılar’” temasıyla 15-16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin farklı illerinden fotoğrafçıların da yoğun ilgi gösterdiği maraton, bu yıl da Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacak.

Dijital (Sayısal) renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olarak tek bölüm olan maratonda tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecek.

Fotoğraf maratonu katılım başvuruları, 15, 16, 17 ve 18 Haziran 2023 tarihlerinde saat 09.00 ile 20.00 arasında Bursa UNESCO Meydanı’ndaki (Bursa Tarihi Belediye Binası yanı) kayıt masasında “Katılım Başvuru Formu” doldurularak yapılacak. Bursa Fotoğraf Maratonu kayıt masasında yapılacak kayıt ve belirlenen bir görüntünün çekilmesi ile başlayacak ve 18 Haziran saat 20.00’a kadar son fotoğraf yüklemesi yapılmış olacak. Maratona katılan eserler 25 Haziran’da değerlendirmeye alınacak ve sonuçlar da 28 Haziran’da açıklanacak.

TOPLAM 100 BİN TL ÖDÜL

Katılımın ücretsiz olduğu ve her katılımcının en fazla 4 adet sayısal renkli veya siyah-beyaz eserle katılabileceği maraton, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, Türkiye’de yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açık olacak.

Seçici Kurulun 25 Haziran’da değerlendirmeye alacağı sonuçlar 28 Haziran’da açıklanacak.

Ulusal Bursa Fotoğraf Maratonu’nun birincisi 15 bin TL, ikincisi 12 bin TL ve üçüncüsü de 10 bin TL ile ödüllendirilecek. 3 adet mansiyona 5 biner TL ve sergilemeye değer görülen en fazla 43 esere de 1000’er TL para ödülü verilecek.

Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu ile ilgili tüm detaylar ile başvuru formuna bursa.bel.tr sitesinden ulaşılabiliyor.