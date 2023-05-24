Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ve Turizm Tanıtma Şube Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen “Doğa ve Tarihle Bütünleşme Fotoğrafçılık Gezisi” fotoğrafçılara uzun süre unutamayacakları bir deneyim yaşattı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Dağlık Frigya Midas Vadisi’nde Gerdek Kaya ile (Kızlar Manastırı) başlayan gezide fotoğrafçılar ilk olarak, Turizm Tanıtma Şube Müdür Vekili Hakan Öncü’nün anlatımıyla tarihi süreçle ilgili bilgilendirildi.

Yazılıkaya Anıtı yönünde Frig yolunu izleyen fotoğrafçılar, çok bilinmeyen bir rotada çiseleyen yağmur altında keyifli bir yürüyüş yaptılar. Makro fotoğrafçılar çiçekleri, böcekleri ve mantarları en güzel biçimde fotoğraflamanın deneyimini yaşadılar.

Yazılıkaya, Bitmemiş Anıt, Basamaklı Sunaklar ve Frig sarnıçlarının bilinmeyen yanlarını gören fotoğrafçılar, bir Karaçay Türk gencinin çaldığı Akordeonun ezgileriyle bambaşka bir atmosfer yaşadılar. Gezinin son rotasında fotoğraf tutkunları Kümbet mahallesindeki Frig ve Roma Dönemi mabetleri ile Selçuklu dönemi kümbeti ve üzerindeki leylek ailesini görüntülediler.

Eskişehirli fotoğrafçılar, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği fotoğrafçılık gezilerinin kendileri için çok değerli anılar ve deneyimler yaşattığını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’e ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” dediler.