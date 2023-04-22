Fransa'da bakan Marlene Schiappa'nın erotik pozları Playboy dergisinin bu ayki tirajını üçe katladı.İSTANBUL (İGFA) - Ekonomist Dergisi'nin aktardığı habere göre Fransız bakanın erotik pozları büyük bir kesim tarafından beğeni toplarken, eleştiri oklarının da hedefi oldu.

Playboy dergisinin Direktörü Christophe Florentin, Nisan-Haziran ayı baskısının, gazete bayilerine ulaşmasının arından üç saat içinde 100 bin adet sattığını bildirdi.

Fransa’da derginin ortalama 30 bin sattığını kaydeden Florentin, aşırı talep üzerine 20 Nisan için 60 bin adet daha sipariş yapmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

Bu arada Başbakan Elisabeth Borne, Bakan Schiappa'yı arayarak durumdan rahatsızlığını dile getirdi. Bunun üzerine Fransa Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi ve Vakıf Hayatından Sorumlu Devlet Bakanı Schiappa, Twitter hesabından "Kadınların kendi bedenleri üzerindeki istediklerini yapma hakkı her zaman ve her yerde savunulur. İkiyüzlülerin ve gericilerin hoşuna gitse de gitmese de Fransa'da kadınlar özgürdür" ifadesini paylaştı.