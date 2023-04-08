İnegöl Bursa karayolu üzerinde bulunan petrol istasyonunda aracını park etmek isteyen sürücü fren yerine gaza basınca mobilya mağazasına daldı. Kaza da şans eseri yaralanan olmazken, mağaza da ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde İ.A. yönetiminde ki 10 AGT 773 plakalı otomobil yakıt almak için yol üzerindeki petrol istasyonuna girdi. Yakıtı aldıktan sonra aracı park etmek isteyen sürücü fren yerine gaza basınca istasyon içinde bulunan mobilya mağazasına daldı. Kaza da şans eseri yaralanan olmazken mağaza ile otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

SEHER YAŞA