Dünyaca ünlü sanat galerisi Perrotin’in, 1 Temmuz tarihinde açılışı yapılacak ‘French Delights’ sergisinin eserleri Bodrum Loft’un farklı ambiyansı ile buluştu.

Fransa merkezli dünyaca ünlü sanat galerisi Perrotin Gallery, bu yaz Bodrum Loft iş birliğiyle ‘French Delights’ sergisini sanatseverlerle buluşturacak. 1 Temmuz saat 18.00’de açılışı gerçekleştirilecek serginin eserleri, otelin farklı ambiyansındaki yerlerini aldı. Artsa Danışmanlık’ın küratörlüğünü üstlendiği sergide 12 sanatçının 18 farklı eseri yer alıyor. Açılışı gerçekleştirilecek serginin eserleri otelin farklı ambiyansındaki yerlerini aldı.

Açıldığı yıldan bu yana çeşitli sanat etkinliklerine de kapılarını açan, geçen yıl Almanya merkezli KÖNİG Galerie ile Bodrum’un sanat alanındaki adımlarına katkı yapan otel, bu yıl dünyaca ünlü bir başka galerinin sergisine ev sahipliği yapacak. ‘French Delights’ sergisi, yaz sonuna kadar ziyaret edilebilecek. Sergi, sanat ve tatil tutkunlarını bir araya getirerek, doğanın içinde sanat keşfi ile farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

12 sanatçının 18 farklı eseri bulunacak

Yapılan açıklamaya göre, Perrotin Gallery ve Bodrum Loft iş birliğiyle düzenlenen ‘French Delights’ sergisi Bodrum’un lüks tatil turizmi ile dünyada sürekli olarak artış kaydeden marka değerine sanat alanında da önemli bir katkı sağlayacak. Küratörlüğünü Artsa Danışmanlık’ın kurucusu Selcan Atılgan’ın üstlendiği sergide 12 sanatçının 18 farklı eseri yer alacak. Sergi, izleyicilere hem yerel hem de uluslararası sanatçıların farklı bakış açılarını, üretici yaklaşımlarını ve tekniklerini keşfetme fırsatı sunacak.

Selcan Atılgan, "Bu sergi için, ziyaretçilere heykellerin oluşturulduğu farklı yolları ve eserleri sergilemenin ve eserlerle etkileşim kurmanın farklı yollarını anlamaları için bir şans sunarak hayal güçlerini yakalamak istedim. Perrotin ve Bodrum Loft’u bir araya getirmek ekibimiz için bir onur" ifadelerini kullandı.

French Delights içeriği şöyle açıklandı:

Takashi Murakami’nin "Kaikai (blue eyes) Kiki (blue eyes)" (2021), "DOB (Blue)" (2019-2022), ve "DOB (Red)" (2019-2022) eserleri.

Wim Delvoye’nin "Nautilus" (2013) adlı açık hava heykeli.

Xavier Veilhan’ın "Manfredi" (2019) ve "Violeta n2" (2021) adlı açık hava heykelleri.

Daniel Arsham’ın "Bronze Eroded Delorean 1:2" (2022) adlı açık hava heykeli.

Jean-Michel Othoniel’nin "The Knot of the Imaginary" (2021) adlı açık hava heykeli.

Ivn Argote’nin “All Words Fall By Their Own Weight... And No Site Is Innocent” (2016) ve “Excerpts : Don’t believe their lies” (2016) adlı açık hava heykelleri.

Klara Kristalova’nın “What Holds Me Back, Carries Me Further” (2017) adlı açık hava heykeli.

Laurent Grasso’nun “Panoptes” (2018) adlı eseri.

Jean-Marie Appriou’nun “Communionem Elementaris” koleksiyonunda “The moon watcher” (2022) ve”Marble Trout” (2022) eserleri.

Gregor Hildebrandt’in “Pierre” (2022) eseri.

Elmgreen & Dragset’in “Adaptatıon, Fıg.” serisinden “TBC” (2022) ve “16 (Black Mirror)” adlı eserleri.