Bursa’nın İznik ilçesinde park halindeki tırın freni boşaldı. Tomruk yüklü tır şans eseri lastiğinin patlamasıyla durdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İznik’in Boyalıca Mahallesi’nde Pazar alanında tır sürücüsü aracını çay içmek için park etti. Fakat tomruk yüklü tır bir süre sonra frenin boşalmasıyla yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Sürücüsünün şok yaşadığı olay da şans eseri tırın arka lastiği patladı. Patlak lastikle bir süre ilerleyen tır yaklaşık 50 metre ileride durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Pazar alanında kimsenin olmaması da muhtemel bir faciayı önledi.