Furkan Büyükgöze, İşitme Engelliler Badminton Dünya Şampiyonası’nda bir ilke imza atarak Tek Erkekler kategorisinde Gümüş madalya kazandı.

Brezilya’da devam eden İşitme Engelliler Badminton Dünya Şampiyonası’nda Milli Sporcu Furkan Büyükgöze İşitme Engelliler Badminton tarihinde bir ilke imza atarak Tek Erkekler kategorisinde Gümüş Madalya kazandı. Yarı Finalde Japon rakibine mağlup ederek finalde Kore ile rakibi ile karşılaşıp Dünya ikincisi oldu.

Başkan Kerim Vural, ’’Tüm Badminton Sporcularımıza olduğu gibi Furkan’a da güvenimiz tamdı. Bizleri gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyorum. İşitme Engelli Badminton tarihinde bir ilki gerçekleştiren Furkan, Badminton tarihine adını yazdırdı. İnanıyorum ki Furkan’ın başarılarının devamı gelecektir’’ dedi.