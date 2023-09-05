İpsalaspor’un sağ ve sol kanat oyuncusu Furkan Dıravacı, Muğla’nın süper amatör kümede mücadele eden Milas spor takımına transfer oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsalaspor’dan ayrılması dolayısıyla duygusal bir açıklama yapan Furkan Dıravacı,”Yeşerip filizlendiğim, 2015 yılında kapısından içeri adım attığım İlk kulübüm İpsalaspor, bana çok şey kattı. Abiliği, kardeşliği, dayanışmayı, ağlamayı, güldürmeyi ve daha pek çok şey. Kademe kademe yükselmem gerektiğinin farkındayım ve bu sayede 2. adımı atmış bulunuyorum. Muğla Milas yolcusuyum. Her şeyden önce coşkusu dinmeyen taraftarımıza, elinde büyüdüğüm teknik hocam Osman Erden'e, başkanım Deniz Akalın'a, bana saha içerisinde ve saha dışında çok şey kazandıran Kaptanım Ali Serin'e, takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür ediyorum. Ben İpsala’mızı, sizleri gururlandırmaya gidiyorum sizlerden tek isteğim dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

İpsalaspor’da 17 asist yapan ve 15 gol atan Furkan, başarılı bir sezon geçirmişti.