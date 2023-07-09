Bursa’da genç yaşta futbola merak saran Zeynep Buse Güngörmez, sakatlıklar sonucunda 17 yaşında futbol hayatı son bulunca antrenör oldu.

Bursa’da 17 yaşından itibaren sakatlıklarla boğuşan futbolcu Zeynep Buse Güngörmez, kafa travması ve menisküs yırtılması gibi ciddi sakatlıklar geçirdi. Doktorların “Artık futbol oynayamazsın, oynamamalısın” demelerinin ardından Güngörmez, 18 yaşında antrenör olarak yeşil sahalara döndü.

Bursa’da bulunan Fenerbahçe’nin alt yaş kategorilerindeki genç yetenekleri eğiten Güngörmez, "Annemin her daim desteğini gördüm. Annem, ben sakatlıklarla boğuşurken ‘Sen kadınsın, kadın isterse başarır’ demişti. Bu sözü beni çok etkiledi, o günden sonra asla pes etmedim. İnanın, yürekten isteyin, bizlerin istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok” diye konuştu.

Fenerbahçe’nin alt yaş kategorilerinde antrenörlüğe devam eden Güngörmez, futboldan kopmadığını ifade ederek, “17 yaşına kadar futbolculuk geçmişim var. Daha sonrasında yaşadığım sakatlıklardan dolayı futbol antrenörü olmaya karar verdim. Futbol benim için bir hayat tarzı. Antrenör olduktan sonra top ayağıma geldiğinde kendimi özgür ve rahat hissediyorum. Kronik rahatsızlıklarım vardı, daha sonrasında üzerine sakatlıklar gelince hayatım daha da yorucu olmaya başladı. Biraz düşündükten sonra oynamaktansa eğitmek daha mantıklı geldi. Burada çocuklara bir şeyler kattıkça mutlu oluyorum. Burada çocuklara bir anne gibi yaklaşıyorum. Hem çocuklar hem de ben mutlu oluyorum. Futbolculuk zamanlarımı özlüyorum ancak şu an antrenör olduğum için mutluyum” dedi.

18 yaşından itibaren Altınordu, Bursaspor Futbol Okulları, İsaörenspor, Sakaryaspor, Sapanca Akademispor gibi kulüplerde antrenörlük yapan Güngörmez, şu anda aktif olarak Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde genç yetenekleri eğitiyor.