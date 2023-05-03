Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, TÜBİTAK ve Erkul Ailesi iş birliğinde yeni nesli, araştırmaya hevesli ve eğitimli bireyler olarak geleceğe hazırlamak amacıyla hizmete açılan Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi’nin resmi açılış töreni yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Bilim ve teknolojide farkındalık oluşturmak ve yaygınlaştırmak için 17 Temmuz 2020’de temeli atılan Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük bilim merkezi, 30 bin metrekare alan üzerinde, 14 bin 590 metrekare kapalı alana yayılıyor.

Resmi açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Eski Dönem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG ile giriş yaptı.

VARANK: ÜLKENİN BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDAKİ YÜKSELİŞİNE İVME KAZANDIRACAK HER YATIRIM ÇOK DEĞERLİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki yükselişine ivme kazandıracak her yatırımın çok değerli olduğunu vurgularak, “Bilim merkezinin hayata geçmesi için elini taşın altına koyan herkese teşekkür ederim. Erkul ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Buraya gelen her bir evladımız gelecekte buradan çıkacak Aziz Sancarlar diyecek ki Müzeyyen Erkul hanımefendinin vesilesiyle bir bilim merkezi yapıldı. Bizim gündemimiz tek; bilim, teknoloji, sanayi ve inovasyon. Bizim amacımız geleceğimiz evlatlarımızı geleceğin teknolojileriyle yetiştirebilmek. Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, öğrencilerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırarak geleceğin bilim insanlarını yetiştirmemize yardımcı olacak. Burada öğrencilerimiz deneyler yaparak öğrendiklerini somutlaştırabilecekler. Bilim ve teknoloji alanında özgün çalışmalar yapabilecekler. Bu ortamları onlara sağlayacağız” diye konuştu.

EVLATLARIMIZIN İLGİSİNİ VE MOTİVASYONUNU ARTIRICI UYGULAMALI EĞİTİMLER VERİLECEK

Bakan Varank, Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi hakkında bilgiler vererek, “Burası 14 bin 500 metrekare kapalı alanıyla bölgenin en büyük bilim merkezi. Temel bilimler, uzay ve havacılık, iklim değişikliği, yapay zeka ve dijital dünya içerikli sergi alanlarıyla 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımıza gelip bilgilenebilecekleri özgün içerikler sunuyor. Sergi alanlarının yanı sıra bilim merkezimizde atölye alanları, konferans salonları, teknogaraj, şenlik alanı gibi bölümlerde bulunuyor. Burada bilim kültürünün yaygınlaştırılması için faaliyetler gerçekleştirilecek. Evlatlarımızın ilgisini ve motivasyonunu artırıcı uygulamalı eğitimler verilecek. Böylelikle gençlerimizin, bilim ve teknoloji üretkenliği gelişecek. Daha fazla araştırma yapma, özgün çalışmalar gerçekleştirme fırsatına sahip olacaklar.” dedi.

ŞAHİN: BU ŞEHİR PUSULA, KUTUP YILDIZI, ÖRNEK ŞEHİR, LİDER ŞEHİR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi’nin açılmasına vesile olan Mehmet Balat ve ailesine teşekkürlerini sundu.

“Gaziantepli hayırseverler bir taraftan aş, iş, ekmek üretiyor. Elindeki bütün ürünleriyle de memleketin çocuğuna okul yapıyor, bilim merkezi yapıyor, hastane yapıyor. Bu memlekette belediye başkanı olmak büyük bir şeref" diyen Şahin, "Bu şehir pusula, kutup yıldızı, örnek şehir, lider şehir. O yüzden bu şehrin bakanları da çok özel. Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TOGG’u ile buraya şeref verdi. Yerli ve milli otomobilimizle buraya geldik. Rabbime şükürler olsun. Biz çocukken yerli malı üretmeli diye büyüdük. Artık büyük bir Türkiye, güçlü Türkiye kendi yerli ve milli savaş uçağını üreten bir Türkiye” diye konuştu.