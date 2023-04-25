Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne (GBB) bağlı İş ve Kariyer Merkezi kent genelindeki istihdam oranını artırmak ve gençlerin kariyer planlamasına destek olmak için yoğun mesai harcıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te günde 18 bin kişiye hizmet verecek 1875 yatak kapasiteli şehir hastanesinin hizmete açılmasına sayılı günler kala, kurum bünyesinde; temizlik, hasta yönlendirme, refakat, resepsiyon, tıbbi artık, çevre ve gıda mühendisi gibi alanlarda işe alımı yapılacak vatandaşların iş başvuru ve mülakat takvimleri GBB’ye bağlı İş ve Kariyer Merkezi tarafından planlanıyor.

İş ve Kariyer Merkezi’nin takibinde yürütülen personel alımları kapsamında hastanede istihdam edilecek güvenlik, temizlik laborant, veri giriş ve hasta taşıma personellerinin işe alım süreçleri tamamlandı.

Mülakat takvimine göre; hasta yönlendirme, refakat ve resepsiyon departmanlarında çalışacak kişiler için GBB Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda mülakatlara devam edildi.

Mülakat öncesi, gençlerle bir araya gelen GBB Başkan Vekili Halil Uğur, İş ve Kariyer Merkezi’nin görev ve sorumluluğun çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Başkan Vekili Uğur, “İş alanlarına göre alınacak personel sayısı belli, müracaat sayısı da keza belli oldu. Siz gençlerimizin mücadelesi devam ediyor. Hiç kimse niye olmadı diye üzülmesin. İnşallah Büyükşehir Belediyesi olarak 38 bini aşkın müracaat olduğunu biliyoruz. Biz İş ve Kariyer Merkezi olarak sadece şehir hastanesine değili, özel sektörde işlev gösteren birçok kuruma personel alımı için köprü görevi görüyoruz. Biz personel alımlarında yürüttüğümüz hassasiyetten dolayı birçok özel kuruluş mülakat süreçlerinin belediyemiz tarafından yürütülmesini istiyor” dedi.