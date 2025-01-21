Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak maç, saat 18.30'da başlayacak.
Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Kristo Tohver yönetecek.
Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga üstlenecek.
Dördüncü hakemliğini Kevin Kaivoja'nın yapacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise Marko Liiva olacak.
Mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen
Dinamo Kiev: Neshcheret, Vivcharenko, Mykhavko, Bilovar, Tymchyk, Shaparenko, Mykhailenko, Buyalskyi, Kabaiev, Voloshyn, Vanat