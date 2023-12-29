Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan cephesinden gelen bir karar nedeniyle büyük bir gerginliğe sahne oluyor. İki kulüp, Suudi Arabistan'ın talebini kabul etmeyerek sahaya çıkmama konusunda rest çekti. Suudi Arabistan yetkilileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerinin kullanılmasına izin vermedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimleri, Atatürk ile ilgili hiçbir pazarlığı kabul etmeyeceklerini Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine iletti. Bu kararın ardından Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağı bildirildi. Türkiye'nin spor gündeminde büyük yankı uyandıran bu gelişmeler üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşmelerde bulunuyor.

Toplantı sonucunda alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

İstiklal Marşı okunacak.

Şehitler için saygı duruşu yapılacak.

Türk bayrakları sorun teşkil etmeyecek.

Memleketimizle özdeşleşmiş yerli şarkılar çalınacak.

Ancak pankart ve tişörtlere onay verilmedi.

Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, Suudi Arabistan'daki olayların büyümesi üzerine açıklama yaparak, "İstiklal Marşı'na izin verilmezse sahaya çıkmıyoruz." dedi. Ancak TFF, yapılan açıklamada, Süper Kupa maçının Türk bayrağı huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacağını belirtti, bu konudaki iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerini hatırlatarak, bu ifadenin pankartta kullanılmasının Suudi Arabistan otoritelerince kabul edilmediğini ifade etti. Maçın oynanıp oynanmayacağı hala belirsizliği koruyor.