İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Spor Kulübü hakkında, ‘yasadışı bahse teşvik’ suçundan soruşturma başlatılmış, yürütülen soruşturma çerçevesinde, Galatasaray hakkında bu suçtan takipsizlik kararı verilmişti.

Takipsizlik kararına Süper Toto Spor Lig teşkilatı itiraz etti

Yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Süper Toto Süper Lig Teşkilatı, Galatasaray hakkında verilen ‘takipsizlik’ kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Galatasaray Spor Kulübü hakkında verilen ‘takipsizlik’ kararını, ‘yeni delil, iz, eser ve emarelerin varlığı nedeniyle kamu davası açması ağır ceza mahkemesi başkanının bu hususta karar vermesi gereğince soruşturmanın genişletilmesi’ gerekçesiyle kaldırılmasına karar verdi.