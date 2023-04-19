Galatasaray’ın dün başlattığı kombine yenileme satışlarının ilk gününde adet bazında rekor kırıldı.

Galatasaray, kombine satışında tarihi rekora doğru koşuyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar kombine ve VIP koltuk yenileme döneminin ilk gününde, kulüp tarihindeki en yüksek ilgiyi gösterdi. Galatasaray’ı tekrar seyretmek için şimdiden koltuğunu almak isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, kombine yenilemesinde en yüksek rakama ulaşılan geçen senenin ilk gün satış adedine göre yüzde 40 artış gösterdi.

6 yılın ilk gün satış toplamına bir günde ulaşıldı

Galatasaray, daha kapasiteli olan yeni stadına geçmesiyle birlikte daha yüksek seyirci sayılarına ulaştı. Son 10 yılın ilk gün satışları baz alındığında en yüksek adet satış rakamına ulaşan sarı-kırmızılı kulüp, son 10 yılın içindeki 6 senenin ilk gün satışlarının toplam adedinden fazla kombineyi bir günde satarak tarihinde bir ilke daha imza attı.