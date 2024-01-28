Galatasaray, Fransız futbolcu Sacha Boey’in 30 milyon Euro ve 5 milyon Euro şarta bağlı bonusla Alman ekibi Bayern Münih’e transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılıların KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcumuz Sacha Boey’nin kesin transferi konusunda FC Bayern Münih ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30 milyon Euro olup FC Bayern München, Şirketimize net 5 milyon Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern Münih AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir. Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern Münih AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek karın yüzde 50’sini şirketimize ödeyecektir."