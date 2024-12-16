Süper Lig’de 2024-2025 sezonun heyecanı sürüyor.

Ligin 16. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Şenol Güneş’in çalıştırdığı Trabzonspor, hakem Kadir Sağlam’ın düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

7 golün çıktığı muhteşem maçta Galatasaray, Trabzonspor'u son dakikada bulduğu golle 4-3'lük skorla yendi.

Galatasaray'ın gollerini 8. dakikada Dries Mertens, 29. dakikada Yunus Akgün ve 63. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi ve 90+8'de Ali Şahin kendi ağlarına gönderdi.

Trabzonspor'un gollerini ise 17. ve 55. dakikada Ozan Tufan ve 51. dakikada Simon Banza kaydetti.

Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray 41 puana yükselirken, Trabzonspor 16 puanda kaldı.