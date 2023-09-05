Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı. Yeni transferlerden Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele listede yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele edecek olan Galatasaray, kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Davinson Sanchez ve Tanguy Nbombele’nin isimleri listede yer alırken, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Halil Dervişoğlu bulunmuyor.

Galatasaray’ın UEFA’ya gönderdiği listede şu futbolcular var:

"Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Mauro Icardi, Cedric Bakambu."