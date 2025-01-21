Galatasaray'ın golleri; 6. dakikada Davinson Sanchez, 21. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 53. dakikada Victor Osimhen'den (P) geldi. Konuk takımın sayılarını ise 44. dakikada Vladyslav Vanat, 68. ve 81. dakikalarda Andriy Yarmolenko kaydetti. Temsilcimiz, 30 Ocak Perşembe günü deplasmanda Ajax ile karşılaşacak ve grup aşamasını tamamlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'i konuk eden Galatasaray, galibiyet fırsatlarını yakalasa da istediğine ulaşamadı. İki kez iki farklı üstünlüğü yakalayan Cimbom, kalesini gole kapatamadı. Sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılan Sarı Kırmızılılar, 13 puana yükseldi. Son sıradaki Ukrayna ekibi ise puanını 1 yaptı. Avrupa Ligi'ndeki 6 maçta 1 gol atan Dinamo Kiev, temsilcimiz Galatasaray karşısında 3 gol buldu.

Galatasaray'ın golleri; 6. dakikada Davinson Sanchez, 21. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 53. dakikada Victor Osimhen'den (P) geldi. Konuk takımın sayılarını ise 44. dakikada Vladyslav Vanat, 68. ve 81. dakikalarda Andriy Yarmolenko kaydetti.

Tymchyk'in sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Yarmolenko, Davinson'a rağmen kafa vuruşunu yaptı, Muslera'nın uzanamadığı top ağlara gitti. Dinamo Kiev'in Galatasaray maçındaki 3 isabetli şutu da gol oldu. 3-3