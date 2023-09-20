Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Samsunspor maçının 11’ine göre Kopenhag karşısında tek değişiklik yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, evinde Danimarka ekibi Kopenhag ile mücadele ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Samsunspor maçının 11’ine göre Kopenhag karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, Tete’nin yerine Hakim Ziyech’e görev verdi.

Hakim Ziyech ilk kez 11’de

Galatasaray yeni transferlerinden Hakim Ziyech, Kopenhag maçına 11’de başladı. Sarı-kırmızılılar ile ilk karşılaşmasına Samsunspor karşısında çıkan Ziyech oyuna sonradan dahil olup, asist de yapmıştı. Faslı futbolcu, Kopenhag müsabakasıyla ilk 11’de görev aldı.

Galatasaray, Kopenhag maçına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Wilfried Zaha, Tete, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Cedric Bakambu bekledi.

Taraftarlar stadı doldurdu

Galatasaray taraftarı, RAMS Park’ta oynanan Kopenhag karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. İç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri doldurdu. Taraftarlar, mücadele öncesinde tezahüratlarla takımlarını mücadeleye hazırladı.