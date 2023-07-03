Galatasaray Kulübü’nün son sponsorluk anlaşması nedeniyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yanı sıra, bağımsız ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) açıklayacağı oranları da hesaplamaya katacağını belirtmesi, sosyal medyada gündem oldu.İSTANBUL (İGFA) - Galatasaray’dan KAP’a yapılan bildirimde, “2023-2024 Futbol Sezonu için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000,00 TL + KDV (ikiyüzonüçmilyonaltıyüzbintürklirası + kdv) olarak belirlenmiştir. Takip eden sezonlara ilişkin sözleşme bedelleri için, Türkiye İstatistik Kurumu'nun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir” denildi.

Enflasyon Araştırma Grubu’nun başkanı ekonomist Veysel Ulusoy, sosyal medyada, "ilk kez ENAG hesaplamalarının bir sözleşmede yer aldığı" yorumuna "Oldukça ilginç!" yanıtını vererek alıntıladı.