Şampiyonlar Ligi’ndeki grubunda üçüncü olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmeye hak kazanan Galatasaray’ın rakibi Sparta Prag oldu. Sarı kırmızılı temsilcimiz rakibini elemesi halinde bir üst tura geçmeye hak kazanacak.

SPARTA PRAG NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

UEFA Avrupa Ligi play off turunda Galatasaray’ın rakibi olan Sparta Prag, Çekya ülkesinin ekibi. Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi gruplarında Rangers, Real Betis ve Aris Lmassol ile aynı grupta yer almış ve grubunu ikinci sırada tamamlamıştı.

SPARTA PRAG KADROSU

Sparta Prag'ın kadrosunda genç isimler yer alıyor. Prag'ın kadrosundaki bazı isimler ise şöyle: Vindahl-Jensen, Panak, Sorensen, Krejci, Wiesner, Sadilek, Kairinen, Rynes, Birmancevic, Haraslin ve Kuchta.

SPARTA PRAG LİG GEÇMİŞİ

1993-94 sezonunda ilk kez düzenlenen 1. liga'yı ilk kazanan takımdır. Ligin ilk 14 sezonunda 10 şampiyonluk kazanmıştır. 12 şampiyonlukla ligde en çok şampiyon olan takımdır. 2013-14 sezonundan sonra ligde şampiyon olamamıştır. Son 6 sezonunda ligi 4 defa 3. sırada, 1 kez 2. sırada ve 1 kez de 5. sırada tamamlamıştır. Son sezonlarda ligdeki eski gücünü kaybetmiştir. Son 4 sezonda ezeli rakibi Slavia Praha ile oynadığı karşılaşmalarda 4 kez 3-0 ve 1 kez 4-0 yenilgilerini almıştır.

AVRUPA MAÇLARI

Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi C grubunda Rangers, Real Betis ve Aris Limassol ile mücadele etti. Çekya ekibi grupta oynadığı 6 maçta elde ettiği 10 puan ile grubu 2. tamamladı ve play-off turuna kaldı. Sparta Prag, Çekya'nın en popüler ve en başarılı futbol takımı olarak biliniyor. 1893 yılında kurulan kulüp Çekoslovakya döneminde de Çekya döneminde de milli takıma en çok oyuncu veren takım olmuştur. Maçlarını 20.854 kişilik Generali Arena'da oynayan Sparta Prag bordo-beyaz renklere sahiptir. Sparta Prag takımı 1992 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynama başarısı göstermiştir. Sparta Prag bu sezon Çekya Ligi'nde 19 maçta topladığı 50 puan ile liderlik koltuğunda yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat'ta, ikinci maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray ilk maçı kendi evinde oynayacak.

Kupada gerçekleşen diğer eşleşmeler ise şöyle: