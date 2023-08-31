UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden 32 takımın tamamı belli oldu. Galatasaray'ın dördüncü torbadan katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde takımların torbaları da belli olmuştu.

1. TORBA: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. TORBA: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. TORBA: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Young Boys

4. TORBA: Galatasaray, Real Sociedad, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Lens, Antwerp, Kopenhag

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına 32 takım katıldı. 4 takım 8 alt grupta yarıştı. İlk maçlar 19-20 Eylül'de gerçekleşecek.

Kura çekimi sonucu gruplar şöyle şekillendi:

A GRUBU

Bayern Münih – Manchester United – Kopenhag – Galatasaray

B GRUBU

Sevilla – Arsenal – PSV Eindhoven – Lens

C GRUBU

Napoli – Real Madrid – Braga – Union Berlin

D GRUBU

Benfica – Inter – Salzburg – Real Sociedad

E GRUBU

Feyenoord – Atletico Madrid – Lazio – Celtic

F GRUBU

PSG – Borussia Dortmund – Milan – Newcastle United

G Grubu

Manchester City – Leipzig – Kızılyıldız – Young Boys

H Grubu

Barcelona – Porto – Shakhtar Donetsk – Antwerp