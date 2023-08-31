UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden 32 takımın tamamı belli oldu. Galatasaray'ın dördüncü torbadan katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde takımların torbaları da belli olmuştu.
1. TORBA: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord
2. TORBA: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal
3. TORBA: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Young Boys
4. TORBA: Galatasaray, Real Sociedad, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Lens, Antwerp, Kopenhag
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına 32 takım katıldı. 4 takım 8 alt grupta yarıştı. İlk maçlar 19-20 Eylül'de gerçekleşecek.
Kura çekimi sonucu gruplar şöyle şekillendi:
A GRUBU
Bayern Münih – Manchester United – Kopenhag – Galatasaray
B GRUBU
Sevilla – Arsenal – PSV Eindhoven – Lens
C GRUBU
Napoli – Real Madrid – Braga – Union Berlin
D GRUBU
Benfica – Inter – Salzburg – Real Sociedad
E GRUBU
Feyenoord – Atletico Madrid – Lazio – Celtic
F GRUBU
PSG – Borussia Dortmund – Milan – Newcastle United
G Grubu
Manchester City – Leipzig – Kızılyıldız – Young Boys
H Grubu
Barcelona – Porto – Shakhtar Donetsk – Antwerp