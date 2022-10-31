Kafkasspor Yönetim Kurulu Üyesi Selim Emre Aydın Cumartesi günü İnegöl derbisinde karşılaştıkları Akhisar Demirspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mutlak galibiyet için sahaya çıktıklarını belirten Aydın “ Bildiğiniz üzere Cumartesi günü Bursa Veysel Karani sahasında Akhisar Demirspor ile karşılaştık. Hem galibiyet serisini sürdürmek hem de İnegöl derbisinden galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Maça biraz tutuk başladık, daha sonra kendi oyunumuzu ortaya koyarak goller bulup galip gelmesini bildik ve galibiyet serisini 3 maça çıkardık. Bizim için her maçın önemi çok ayrı, her maça ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Pazar günüde İstanbul’da Kavacıkspor ile karşılaşacağız. İnşallah oradan da galip gelerek, yakalamış olduğumuz bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz” diye konuştu