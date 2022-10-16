TFF 2. lig Beyaz Grup 10. hafta mücadelesinde İnegölspor, kendi evinde ağırladığı Eşin Group Nazilli Belediyespor'u 2-1mağlup etti.

Maç sonrasında Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, Hukuki İşlerden Sorumlu Yöneticisi Burak Gönül ve Teknik Direktör Taşkın Göngör önemli açıklamalar yaptı.

FUTBOLCULARIMIZIN MÜCADELESİNDEN MEMNUN KALDIM

Sözlerine Bartın’daki maden faciasında vefat eden vatandaşlarımızı anarak başlayan Teknik Direktör Taşkın Göngör, “Bundan önce yaşanılan mağlubiyetler nedeniyle futbolcularımızın moralleri bozuktu. Bugün alınan sonuçtan ziyade gösterdikleri efor ve mücadele beni ilgilendiriyor. Tabi ki zaman zaman durgunluklar oldu oyunda ama bunu sistemsel olarak süreç içerisinde oturtacağız. Öncelikle gol yemeden skoru tutmamız ve gücümüzü göstererek oyunu almaya odaklanmalıyız. Tabi attıklarımızdan çok daha fazla pozisyon kaçırdık. Çocukların özverilerinden memnun kaldım, son dakikaya kadar canla başla oynadılar. İnşallah önümüz iyi olur. İnegöl bizim yuvamız. Kan uyumumuzun en iyi olduğu ve mutlu olduğumuz bir yer. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir sevgi gösterisiyle futbolcularımızı diri tuttular. Burası İnegöl, Türkiye'nin İnegöl'ün ne demek olması görmesini istiyoruz. Bundan dolayı da tribünlerin tamamıyla dolmasını bekliyoruz. İnegöl'ün ne kadar İnegölpor fanatiği olduğunu ben biliyorum. Büyük taraftarı iyi ve kötü günümüzde yanımızda görmek istiyorum” dedi.

ÜLKE OLARAK ACI GÜNLER YAŞIYORUZ

Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, “Öncelikle dün Bartın'daki maden faciasında ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Ülke olarak acı günler yaşıyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ülkede böyle bir acı tablo varken fazla da futbol konuşmak istemiyorum. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum. İnşallah takım olarak iyi oluruz” dedi.

ÜST SIRALARA TIRMANMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Hukuki İşler Sorumlusu Burak Gönül ise, “Bugün yeni bir başlangıç yaptık. Galibiyetimizi tüm şehrimize armağan ediyoruz. İnşallah seri galibiyetler gelir. Önümüzde Bursa deplasmanı var. Bu maça güzel bir şekilde hazırlanacağız. İnşallah üst sıralara tırmanmaya devam edeceğiz” dedi.