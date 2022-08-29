İnegölspor, ligin ilk maçında evinde ağırladığı Bayburt Özel İdare Spor'u 3-0 mağlup etti. Galibiyet ardından önemli açıklamalar geldi.

TFF 2.Lig Beyaz Grup'taki temsilcimiz İnegölpor lige galibiyetle başladı. Bordo beyazlı temsilcimiz 29. dakikada Emir Özsoy, 45+1. dakikada Bahadır Taşdelen ve 77. dakikada Ethem Ercan Pülgür'ün atmış olduğu gollerle 3 puanı kazandı. Galibiyet ardından Belediye Başkanı Alper Taban, Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Serkan Bak ve Teknik Direktör Şaban Yıldırım maçı değerlendirdi.

İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU

Bayburtspor'a göre daha diri bir İnegölspor izlediğini belirten Belediye Başkanı Alper Taban; "Hazırlık maçlarında da güzel intiba bırakmıştı takımımız. İyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Bazen 90 dakika oynuyorsunuz ama sonuç istediğiniz gibi gelmiyor, bundan dolayı skor da önemli. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi oyun ve neticeler ortaya koyarız. Bayburtspor'un da maça çok iyi hazırlanamamış olduğunu gördük. Ondan dolayı da yanılmamak için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Sporcu kardeşlerimizi, yönetimimizi, taraftarımızı hepsini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi.

DAHA İYİ OLACAĞINA İNANIYORUM

Akabinde konuşan İnegölsor Futbol Şube Sorumlusu Serkan Bak, "Öncelikle yeni sezon tüm İnegöl'e hayırlı olsun. Hazırlık sezonunu güzel geçirdik bunu da sahaya yansıtmaya çalıştık. Güzel skorları özledik. İnşallah bu sene hedeflediğimiz noktaya ulaşırız. Ben takımımızın daha iyi olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

GALİBİYETİMİZ ŞEHRİMİZE HEDİYE OLSUN

İlk maçların hep zorlu olduğunu vurgulayan İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, "Sezona 3 puanla başladığımız için mutluyuz. Ben futbolcularımıza ve maç boyunca desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Galibiyetimiz şehrimize hediye olsun. Daha fazla çalışarak galibiyetler serisi almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

DAHA TEMPOLU OYNAYABİLİRDİK

Teknik Direktör Şaban Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı; "Öncelikle havanın çok sıcak olduğunu belirtmek isterim, sıcağa bir de ilk maç heyecanı eklenince tempo düşüklüğü oldu. 3 puanımızı aldık ama daha tempolu oynayabilirdik. İnşallah önümüzdeki haftalarda eksik olan yerlerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önemli olan kazanmaktı."