Garanti BBVA, banka ile müşteri arasında görüşme gerçekleştiği esnada Garanti BBVA Mobil üzerinden aramanın banka kanallarından gerçekleştiğini ve güvenli olduğunu bildiren uygulamasını hayata geçirdi.

Kullanıcılarını telefon yoluyla yapılan ikna dolandırıcılıklarından korumayı hedefleyen Garanti BBVA, banka ile müşteri arasında görüşme gerçekleştiği esnada Garanti BBVA Mobil üzerinden aramanın banka kanallarından gerçekleştiğini ve güvenli olduğunu bildiren uygulamasını hayata geçirdi. Banka temsilcisi ile yapılan görüşme esnasında müşteri, arayanın gerçekten Garanti BBVA olup olmadığını ve arayan kişinin ismini mobil uygulamadaki bildirimler ekranından takip edebiliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer, “Teknolojiyi her zaman müşteri faydasına hizmet edecek şekilde kullanmak, Garanti BBVA olarak ana önceliğimiz. Müşterilerimizin bizimle temasa geçtiği her kanalda yolculuklarını iyileştirmek, onlara en iyi deneyimi sunmak için inovatif çözümler oluşturmak üzere çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Özellikle son dönemlerde telefon yoluyla dolandırıcılık denemelerinin arttığını hepimiz biliyoruz. Bugün hayata geçirdiğimiz “Güvenli Arama” özelliği için de bu tür dolandırıcılıkları bertaraf etmek için geliştirdiğimiz yenilikçi bir çözüm diyebiliriz. Bu özellik sayesinde artık müşterilerimiz, kendilerine gelen banka aramasıyla ilgili tereddüt hissettikleri an, Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden bu aramanın Garanti BBVA’dan geldiğini doğrulayabilecekler. Müşterilerimiz için fayda oluşturan çözümler geliştirmeye ve müşterilerimizi bilinçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.