Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda (GASMEK) eğitim gören 108 öğrenci, tıp fakültesine yerleşerek hayallerindeki doktorluk mesleğine kavuştu.GAZİANTEP (İGFA) - Türkiye genelinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) üniversiteye yerleştirme sonuçlarına göre GASMEK’te ücretsiz eğitim alan yüzlerce öğrenci istedikleri üniversiteleri kazandı.

GASMEK’te sınavlara hazırlanan 36 öğrenci diş hekimliği ve eczacılık fakültesine, 162 öğrenci mimarlık ve mühendislik fakültelerine, 36 öğrenci ise hukuk fakültesine yerleşti.

GASKMEK kurslarıyla 306 öğrenci eğitim, fen ve edebiyat fakültesi, 131 öğrenci iktisadi ve idari bilimler fakültesi, 871 öğrenci meslek yüksek okullarına yerleşirken 389 öğrenci ise diğer fakültelere yerleşmeye hak kazandı.