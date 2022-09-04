İnegöl'de bıçaklı gaspı polis engelledi

Burhaniye mahallesinde faaliyet gösteren bakkala giren gaspçı, polis ekiplerince yakalandı.

Olay Burhaniye mahallesi İstiklal caddesi üzerinde faaliyet gösteren bakkalda meydana geldi. 15 yaşındaki İ.Y. İsimli genç, bakkala girdi ve sigara istedi. Sigarayı eline alan şüpheli, elindeki bıçağı bakkal sahibine sallamaya başladı. O sırada devriye atan polis ekipleri, olayı fark ederek şüpheli kıskıvrak yakaladılar. İ.Y. İsimli şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.