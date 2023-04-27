Eski Gülnar Oteli, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Çukurova Kalkınma Ajansı’nın desteği ile tamamladığı çalışmaların ardından ‘Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’ olarak hizmet vermeye başladı.MERSİN (İGFA) - 6 Şubat depreminde yıkılan Hatay Gastronomi Evi de Mersin Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’na taşındı. İçerisinde gastronomi ve yöresel ürünlere dair müze, atölyeler ve stantların bulunduğu Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı hakkında açıklama yapan Başkan Seçer, ‘Mutfağımızı Paylaşıyoruz’ projesi ile konak içerisinde Hatay’ın dünyaca ünlü yöresel lezzetlerinin de gelen misafirlerin beğenisine sunulduğunu söyledi.

Seçer: “Hatay Gastronomi Evi’ni geçici olarak Mersin’e taşıdık”

Yapılacak olan Hatay yemeklerinin malzemesinin de Hatay’ın yerel üreticisinin elde ettiği ürünlerden getirileceğini söyleyen Başkan Seçer “Hataylı, orada depremi yaşamış kardeşlerimiz, Mersin Büyükşehir Belediyemizin bu mekanında Hatay Büyükşehir Belediyemizin Gastronomi Konağı’ndaki çalışmalarını oradan alıp geçici bir süreliğine de buraya taşımış olacaklar” dedi.

Hataylıların memleketlerini çok sevdiğini bildiklerini ifade eden Başkan Vahap Seçer “Biliyoruz ki Hatay’a çok bağlılar, Hatay’a sahip çıkmak, tekrar geri dönüp Hatay’ı yeniden inşa etmek istiyorlar. Bu süre içerisinde Hatay mutfağının yaşaması, sürdürülebilirliği adına böyle bir çalışmayı Hataylı kardeşlerimizle Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’mızda gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Hatay’ı hep beraber tekrar inşa edeceğiz”

Sözlerine “İnşallah çok yakın zamanda Hatay’ı hep beraber tekrar inşa edeceğiz” diyerek devam eden Başkan Seçer şunları kaydetti:

“Orada artık yaşam tekrar vücut bulacak, Hataylı kardeşlerimiz orada mutlu günlerine tekrar ulaşacaklar ve biz de bugünleri üzülerek anacağız. Ama bu kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi her zaman mutlulukla anacağız. Bütün Mersinlileri Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’mıza bekliyorum.”

Savaş: “Hatay’ın yaşaması lazım”

Hatay’da da büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’ı yeniden ayağa kaldırma çalışmaları içerisinde olduklarını söyleyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise “Hatay’ın yaşaması lazım. Hatay’ın kendine ait güzelliklerinin dünyaya tanıtılması lazım. Özellikle Büyükşehir Belediyelerimiz İstanbul başta olmak üzere Adana, Mersin, Ankara, İzmir, Tekirdağ bütün belediyelerimiz bize çok destek verdi. Tabi ki Mersin, Adana çok daha özel. Çünkü biz kadim komşuyuz. Bizim birbirimize özel destek vermemize gerek yok. Biz her zaman için yan yana ve omuz omuza olmak zorundayız. Bu deprem sürecinde biz hem Mersin’den hem Adana’dan çok destek gördük. Zaten ihtiyacımız olmasa da biz hep birbirimize destek veriyorduk” ifadelerini kullandı.

“Hatay’ın bütün insanlarının moral motivasyona ihtiyacı var”

Mersin Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’nın, iki kentin lezzetlerini tanıtması açısından önemli olduğuna değinen Savaş, “Hataylı hemşerilerimizden en az 200 bin kişi şu anda Mersin’de. Mersin Büyükşehrimizin, ilçelerimizin misafiri. Onlar da gelip burada hem Hatay’ın hem Mersin’in yemeklerini yiyecekler. Ama şu var ki Hatay’ı hayata bağlamamız, tekrardan dünyayla entegre hale getirmemiz lazım. Hatay’ın bütün insanlarının moral motivasyona ihtiyacı var. Burası müthiş olmuş, herkese tavsiye ederim. Biz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Hem Hatay hem Mersin kazansın istiyoruz. Özellikle hem Meral Hanım’a hem Nazan Hanım’a hem görünmez kahramanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Meral Seçer: “Kardeşliğimizi pekiştirecek bir proje geliştirdik”

Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’nın açılışının aslında depremden önce planlandığını belirten Meral Seçer, “Maalesef acı olaydan sonra açılışını bekletmek durumunda kaldık. Daha sonra UNESCO Hatay Gastronomi Evi ile kardeşliğimizi pekiştirecek bir proje geliştirdik. UNESCO Hatay Gastronomi Evi, Hatay’ın uluslararası tanıtılmasında Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Nazan Hanım’ın katkılarıyla çok güzel yerlere gelmişti. Bu üzücü olaydan sonra, tabi ki onlar da faaliyetlerini durdurdu. Bu süreç içerisinde biz hem Hataylılara manevi olarak biraz destek olmak hem de Hatay kültürünün ve tarihinin yaşamasına, tanıtılmasına katkı sunmak amacıyla mutfaklarımızı buluşturduk” dedi.

“Mersin Büyükşehir’in bu projesi çok kıymetli”

Hatay Gastronomi Evi ile Mersin Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı mutfaklarını kardeş mutfak olarak buluşturduklarını vurgulayan Meral Seçer, “Hem Hatay’dan hem de Mersin’den menüler olacak ve bu menüler düzenli olarak değişecek. UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nin aşçıları ve çalışanları da tamamen burada olacaklar. Mersin Büyükşehir’in bu projesi gerçekten çok kıymetli. İnsanlarımızın burada tekrar hayata tutunması ve yeni bir başlangıç yapmaları için çok iyi bir fırsat oldu. Karşılıklı olarak çok mutluyuz. Herkesin Hatay-Mersin Gastronomi Evi’ni ziyaret etmelerini, bu kültüre ve insanlara destek vermelerini istiyorum. Hataylıların da en kısa sürede kendi hayallerini kurdukları Hatay’da yaşamak üzere güçlü çıkmalarını diliyorum” şeklinde konuştu.

Nazan Savaş: “Çok güzel bir mekan”

Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer’den proje önerisinin gelmesinin ardından hemen çalışmalara başladıklarını ifade eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın eşi Nazan Savaş ise “Biz bu projeye çok sevinerek ‘tamam’ dedik ve hızlıca girişime başladılar. Bugün de start aldı. Tabi proje ‘Hatay’da Gastronomi Evi hayata geçene kadar devam edecek’ diye konuşuldu ama belli olmaz. Çünkü burada depremden etkilenerek Hatay’dan gelen çok fazla vatandaş var. Devam etmesini dilerlerse bir müddet daha böyle gider” dedi.