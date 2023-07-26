Gayrimenkulde amortisman sürelerine değinen Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Konut fiyatlarındaki artışın azalması, kiraların ise yükselmeye devam etmesi sonrasında gayrimenkulde amortisman süreleri düşmeye başladı. Geçtiğimiz dönemlerde 25 yıla kadar çıkan amortisman süresi 20 yıla kadar geriledi. Öte yandan, bu süre Ankara’da ise 17 yıla kadar düştü” dedi.

Konutta fiyatlar düşmeye devam ederken, amortisman sürelerinde düşüş başladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Satın alınacak olan konutun kiraya verilmesi durumunda, satış fiyatının kaç yıl içerisinde geri kazanılabileceğinin hesaplanmasına amortisman süresi deniyor. Aslında bazı ülkelerde 10 - 12 yıl seviyesinde olan bu süreler ülkemizde 25 yıla kadar çıkmıştı. Son dönemde ise satılık fiyatların sabit seyri, kiraların ile artış göstermesi ile amortisman süreleri 20 yıla kadar düştü” dedi.

“Ankara’da amortisman süresi 17 yıla kadar düştü”

İstanbul ve İzmir’in Haziran 2023 itibarı ile amortisman süresinin 21 yıl seviyelerine kadar gerilediğine belirten Özelmacıklı, “Lakin bu süre şu anda Ankara’da 17 yıla kadar düştü. Yani kiralar, satış fiyatına göre çok daha yüksek oranda artış gösteriyor diyebiliriz. Amortisman sürelerine örnek vermek gerekirse, Diyarbakır, Eskişehir, Konya, Manisa, Mersin ve Muğla’da bu süre 19 yıl ortalamasına sahip. Antalya, Gaziantep, Tekirdağ illerimizde süre 20 yıl seviyesinde. Bursa, Erzurum, Kocaeli ve Sakarya’da süreler 21 yıl iken Kayseri ve Van’da 22 yıl. Adana, ve Şanlıurfa 24 yıl iken örneğin Trabzon 27 yıl seviyesinde” şeklinde konuştu.

“Amortisman süreleri yatırımcı açısından önemli”

Gayrimenkul tercihlerinde yatırımcılar açısından amortisman süresinin önemli bir kriter olduğunu ifade eden Özelmacıklı, “Konutlarda yeni düşmeye başlayan amortisman süreleri özellikle ticari gayrimenkullerde 16-18 yıl aralığında diyebiliriz. Taşınmazın değeri, kiracının kurumsal olup olmadığı, kiranın rayiç durumu gibi birçok kritere göre değerlendirme yapılması gerekiyor” diye konuştu.

“Konut fiyat endeksi reelde düşüyor”

Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi’nin, mayıs ayında aylık yüzde 3,6 ve yıllık yüzde 103,6 artışla 877,9 seviyesinde gerçekleştiğini vurgulayan Özlemacıklı, “2023 yılı Mayıs ayında KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 103,6, reel olarak ise yüzde 45 oranında arttı. Reel artışlarda önemli bir düşüş var diyebiliriz. Örneğin reel artışlar Ocak ayında yüzde 59,1 iken son aylarda yüzde 45 seviyelerine kadar bir geriledi” ifadelerini kullandı.