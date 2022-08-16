Adnan Menderes Bulvarında gaz pedalı takılı kalan servis aracı zincirleme kaza yaptı. 3 otomobile, 1 Servis Aracı ile 1 motosiklete çarpan araç dükkana daldı. Kaza da şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 16 S 6071 plakalı servis aracının iddiaya göre gaz pedalı takılı kaldı. Cadde üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yolun sağında park halinde olan 3 otomobile, 1 servis aracına ve 1 motosiklete çarptı. Kaza sonucu servis aracı dükkana çarparak durabildi. Kaza da şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.