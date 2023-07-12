Gazelli mahallesinde meydana gelen olayda ağaç kesim motoruna elini kaptıran adamın parmağı koptu, diğer parmakları parçalandı.

Olay Kırsal Gazelli mahallesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Ağaç kesimi yapan Celal Y.(54), bir anlık dalgınlık sonucu sağ elini kesim motoruna kaptırdı. Orta parmağı kopan, diğer parmakları parçalanan adam özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından kopan parmağı dikilmek üzere yine özel araçla Bursa'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fahrettin Eniş