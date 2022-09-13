Basın İlan Kurumu tarafından görev alanında bulanan gazetelerin sahipleri ve temsilcilerinin katılımıyla 11 ilde bölge toplantıları organize edildi. Genel Müdür Cavit Erkılınç, toplantıların ilk ayağı olan Bursa’da sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Erkılınç, yoğun katılımın olduğu toplantıda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gazetelerle birlikte yürüyeceklerinin ve sorunları birlikte çözeceklerinin mesajını verdi.

Basın İlan Kurumu (BİK), Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Düzce, Eskişehir, Kütahya, Sakarya ve Yalova’da resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelerin sahipleri ve temsilcileri ile bölge toplantısında buluştu.

Bursa’da düzenlenen Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantısına, BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, İlan Müdürü İdris Armağan Çam, Kontrol Hizmetleri Müdürü Özden Konur, Kurumsal İletişim Müdürü Oğuz Akçakoca, Bursa Şube Müdürü Ebubekir Günel, Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren, Eskişehir Şube Müdürü Arda Aşkın, Kocaeli Şube Müdürü Salih Yalçıntaş, Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı ile 9 ayrı ilden gelen 102 gazete sahibi ve temsilcisi katıldı.

Genel Müdür Cavit Erkılınç, yoğun katılım nedeniyle gazete temsilcilerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında, gazetelerin vatandaşın habere ulaşmasında kamuoyu görevi üstlenen önemli aktörler arasında yer aldığını söyledi.

YAZILI BASINA İLK 8 AYDA 595 MİLYON TL AKTARILDI

Basın İlan Kurumu’nun tam 61 yıldır bağımsız haberciliğin garantörü olduğunu vurgulayan Erkılınç, ülke genelinde 26’sı yaygın, 9’u bölgesel, 917’si yerel olmak üzere toplam 952 adet resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına sahip gazete bulunduğunu bildirdi.

2021 yılında görev alanında bulunan gazetelere 613 milyon TL tutarında resmi ilan ve reklam dağıtıldığını kaydeden Erkılınç, bu rakamın yılın ilk 8 ayında 595 milyon TL’ye ulaşarak neredeyse geçen yılın oranlarının yakalandığını ifade etti.

İki yılı aşkın süre dünyayı etkisi altına alan pandemiden en fazla etkilenen sektörlerin başında medyanın, özelde gazetelerin geldiğinin altını çizen Erkılınç, “Kurum olarak, sizlerin bu süreçten en az hasarla çıkmanız için bir dizi önlem aldık. Baskı adetleri başta olmak üzere mevzuatın şart koştuğu bazı kurallarda sizlerin lehine değerlendirmelerde bulunduk. Pandemi şartları daha önce sona ermesine rağmen 30 Nisan’a kadar sizlere destek olmaya çalıştık. Halen de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu demek değil ki Kanunun bizlere verdiği görevleri yapmayacağız. Kamunun ve vatandaşın menfaatlerini sonuna kadar koruyacağız; kimsenin de hakkını başkasına yedirtmeyeceğiz” dedi.

“İNTERNET SİTELERİNİZİN ÜZERİNE CİDDİYETLE EĞİLİN”

Gazete sektöründe 33 bini aşkın kişinin istihdam edildiğini ve gelir getirici tüm çabalara rağmen resmi ilan adetlerinde ciddi azalmanın görüldüğünü anlatan Erkılınç, şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz yıl başlattığımız girişimlerle belediye meclisleri karar özetlerinin birçok gazetemizde yayınlanmasına başlandı. Şube müdürü arkadaşlarım, bu ilanları yaygınlaştırmak için yoğun çaba sarf ediyor. Yine yerel yönetimlerin ve idarelerin özel gün ve haftalarda reklam vermesine yönelik teşvik eden girişimlerimiz var. Ancak tüm bunlar resmi ilan ayağındaki adetsel kayıpları şu an için önlemeye yetmiyor. Bu nedenle gazetelerimizin ikinci mecraları olan internet haber sitelerini, ciddi anlamda oyuna sokmaları gerekiyor. İnternet haber sitelerinize, tıpkı gazetelerinize olduğu ciddiyetle eğilmenizi rica ediyorum.”

“BASIN YASASI’NI SUNİ TARTIŞMALARA KURBAN ETMEYİN”

Sadece menkul ve gayrimenkul ilanlarında geçtiğimiz ay sonuna kadar 4 bin adetlik kaybın olduğunun altını çizen Erkılınç, “İcra ilanlarındaki şablon metin ve pilot illerin yaygınlaşması nedeniyle yaşanan kaybı hesap etmenizi rica ediyorum. Mayıs ayındaki bir ‘ve’ ‘veya’ tartışmasının geldiği yer 4 bin adet ilan kaybıdır. Muhtemeldir ki yıl sonunda kayıp 6 bin adedi bulacak ve hatta aşacak. Bizim ve sizlerin derdi; gazetecilik mesleği ve ticari kazanımlarımızı korumak ve çalışanlarımızın özlük haklarını daha iyi hale getirmek. Yeni basın yasası çalışmalarını suni tartışmalara kurban edersek kaybeden hepimiz oluruz. Bugüne kadar nasıl birlikte yürüdüysek, yine birlikte yürüyeceğiz. Sizin hayrınıza olmayacak bir talebe evet demeyeceğimiz gibi sizlerle istişare etmeden de adım atmayız ” ifadelerini kullandı.

Erkılınç’ın konuşmasının ardından gazete sahipleri ve temsilcileri söz alarak görüşlerini ifade etti. Daha sonra soru cevap bölümüne geçilerek gelen sorular birim müdürlerince cevaplandırıldı.

Toplantı, gazete sahipleri ve temsilcilerinin onuruna verilen öğle yemeğinin ardından gerçekleştirilen sohbet bölümü ile sona erdi.

Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantılarının ikinci ayağı yarın İzmir’de gerçekleştirilecek.