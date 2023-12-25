Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan için dün Elazığ İmam-ı Azam Camii'nde tören düzenlendi. İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın kıldırdığı cenaze namazı ve okunan duanın ardından, oğlunun üniformasıyla törene katılan şehidin babası Mehmet Aslan mikrofonu alarak evladı için helallik isteyip, "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine törene katılanlar da "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

"ACILI BİR ADAM, MİKROFON VERİYORLAR"

Gazeteci Can Ataklı ise bugünkü YouTube yayınında şehit babası Mehmet Aslan'ın sözlerine tepki gösterdi. Manisa'da Özgür Özel'e yönelik tepki görüntüleriyle ilgili de konuşan Ataklı "Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz diyor. Tamamen provokasyon. Vatandaşın böyle bir falan göstermesine gerek yok" dedi. Ataklı'nın "Öbür tarafta da mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var? Ama eline mikrofon verip söyletenlere tabi bunu söylüyorum. Acılı bir adam, eline mikrofon veriyorlar." şeklindeki sözleri ise sosyal medyada tepki çekti.