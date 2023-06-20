DHA Bilecik Temsilcisi Cafer Elmas’a kurşun yağdıran şahıs tutuklandı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te dün gece evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan DHA Bilecik temsilcisi ve Yarın Gazetesi Sahibi Cafer Elmas’ı üç yerinden kurşunlayıp olay yerinden kaçan Ahmet Yasir Beşkardeş, polisin takibi sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre Beşkardeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Saldırıyı 'azmettirdiği' iddiasıyla gözaltına alınan babası Ziya Beşkardeş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.