Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı'yı "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından şüpheli olarak çağırmıştı. Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen ifadesinin ardından, gazeteci Altaylı adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Fatih Altaylı'nın yanı sıra, Prof. Dr. Celal Şengör de destek olmak amacıyla savcılığa geldi. Altaylı'ya yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirildi. 

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Kaynak: HABER MERKEZİ