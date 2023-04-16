İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde düzenlenen gazeteci ve yazar Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun “Aslında Neyi Seçeceğiz” söyleşisine katıldı.İZMİR (İGFA) - Gazeteci yazar Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde “SS” kitabının imza ve söyleşi etkinliğinde İzmirli okurlarıyla buluştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Aslında Neyi Seçeceğiz” başlıklı söyleşinin açılışında “Haber alma özgürlüğü hepimizin hakkı. Açıklığın, şeffaflığın kalmadığı bir iklim içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. Gazetecilerimiz iyi ki buradalar, iyi ki bizlerle bu bilgileri paylaşıyorlar” dedi. “SS” kitabının imza etkinliğine İzmirlilerin yoğun ilgisi nedeniyle uzun imza kuyrukları oluştu.

Umudumuz var Barış Terkoğlu, Türkiye’nin tarihi bir dönüm noktasında olduğunu ifade ederek “İzmir, her dönüm noktalarında öne çıkar. Bugün burada bulunmak bizim için bir şeref” diye konuştu. Kitabın kendisi ve adı hakkında konuşamadıklarını ifade eden Terkoğlu, “Biz İçişleri Bakanı hakkında kitap yazdık. Bunun bedeli güvensizlik oldu. Türkiye bugün seçimin eşiğinde. Bir kararın seçimi bu. Öyle bir yerdeyiz ki değişimin arifesindeyiz. Bugün Türkiye bir başkanlık seçimi yapmıyor, daha fazlasını yapıyor. Tarihin ilerisine koşmakla tarihin gerisinde kalmak arasında bir seçim yapacağız. Umudumuz var. Olmasa biz bu kitabı yazmayız. Bu ülkenin namuslu bürokratlarından, öğretmenlerinden, polisinden umudumuz var” ifadelerini kullandı.

Bazı kapılar kolay açılıyor Barış Pehlivan ise “Kitabımızda da yazdık. Devlet ile mafya arasındaki ilişkiler bazı kapıların kolay açılmasını sağlıyor. Kitabın içerisindeki hikayeleri başkalarına da anlatın. Bu hafızayı korumamız gerek” şeklinde konuştu.