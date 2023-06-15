Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, yerel kültürel etkinliklerin teşvik edilmesi ve halkın bir araya gelmesini sağlamak amacıyla düzenlenen geleneksel Gazi Mihal Yaz Şenliği çerçevesinde gerçekleşen hayır çarşısına katıldı.

Şenlik, Gölpazarı ilçesinin köklü geçmişine sahip olan Gazi Mihal Yaz’ın anısını yaşatmak ve yerel kültürün korunmasına katkıda bulunmak amacıyla her yıl düzenleniyor. Başkan Suer, Gölpazarı Belediyesi’nin desteklediği etkinliklerden biri olan Gazi Mihal Yaz Şenliği’ne verdiği önemi göstermek amacıyla hayır çarşısına bizzat katıldı. Hayır çarşısı, yerel halkın ürettiği el emeği ürünlerin sergilendiği ve satışa sunulduğu bir etkinlik oldu katılımcılar çarşıda; yöresel yiyecekler, el işleri, el yapımı eşyalar ve diğer birçok ürünü sergiledi.

Başkanı Suer, hayır çarşısını gezerken esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Bölge halkının el emeği ürünlerine olan ilgisini takdirle karşılayan Başkan Suer, çarşıya katılan esnaflara desteklerinden dolayı teşekkür etti. Aynı zamanda Gölpazarı’nın turistik potansiyelini artırmak amacıyla da önemli bir adım olan Gazi Mihal Yaz Şenliği ve hayır çarşısının, bölge ekonomisine katkı sağlaması ve yerel kültürün gelecek nesillere aktarılmasına önemli bir rol oynadığına değinen Başkan Suer, “Gölpazarı Belediyesi olarak yerel kültürün ve geleneklerin yaşatılmasına büyük önem veriyoruz. Aynı zamanda bölge ekonomisine katkıda bulunmak, esnafları desteklemek ve halkın bir araya gelmesini sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.