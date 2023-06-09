Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaz tatili ile beraber çocuklar için başlayacak ücretsiz yaz kursları için hazırlıklarını tamamladı.GAZİANTEP (İGFA) - Kültür, sanat ve bilim gibi birçok içeriğin yer aldığı çocukların eğlenerek öğrenmesini amaçlayan etkinliklerle dolu kurslar, Gaziantep Çocuk Sanat Merkezi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Hamam Müzesi, Güvenevler Çocuk Kütüphanesi, Merkez Çocuk Kütüphanesi, Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Çocuk Kütüphanesi, Gaziantep Sanat Merkezi, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde yapılacak.

Yaz dönemi boyunca devam edecek kurslara belirlenen tarihlerde ve yaş aralığında katılmak isteyen öğrenciler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi web sitesinden https://www.gaziantep.bel.tr/uploads/2023/06/yaz-kurslari-kitapcik-son.pdf linkine tıklayarak başvurmak istediği etkinliğin iletişim bilgilerine ulaşabilecek.

DİJİTAL KÜTÜPHANE ATÖLYELERİ YETİŞKİNLİKLER İÇİN HİZMET VERECEK

Dijital Kütüphane de ise 12-18 ve 18-35 yaş kategorilerine ayrılan kurslar, Yapay Zeka Ve Metaverse Atölyesi, Metaverse ve NFT Tasarımı Atölyesi, 3 Boyutlu Modelleme Atölyesi, Dijital Okuryazarlık Atölyesi, İnternetin Geleceği Atölyesi dersleri olarak yapılacak. Katılmak isteyen kişiler https://kutuphaneler.gaziantep.bel.tr adresinden başvurabilecek.