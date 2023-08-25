Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz eylül ayında hizmete açtığı E-Spor Merkezi ile gençlerin sanal yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak sağlıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Son teknolojiyle donatılmış olan merkez 520 metrekare kapalı alana sahip. İçerisinde yüksek donanımlı 20 adet oyun bilgisayarı ve ekipmanları ,1 gigabit internet hızıyla yüksek oyuncu konforu düşünülerek tasarlanan ekipmanlar yer alıyor.

Gaziantep Üniversitesi ve çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte gerçekleştirilen oyun turnuvaları, etkinlik ve eğitimler gençler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 1000 kişinin ziyaret ettiği merkez teknoloji tutkunlarını bir araya getiriyor.

Yakın zamanda birçok etkinlik ve katılımcıya ev sahipliği yaparak gençlerin teknoloji ve e-spor alanındaki potansiyelini açığa çıkaran E Spor Merkezi artık bir adım daha ileriye taşınıyor. Merkez Gazi şehirdeki yetenekli gençlere destek olmak amacıyla kendi e-spor takımını kurmaya hazırlanıyor.

E-Spor Merkezi, kendi takımlarını oluşturarak genç oyunculara profesyonel eğitim imkanları sunacak ve onları ulusal ve uluslararası arenalarda temsil etme fırsatı verecek.