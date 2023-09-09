aziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 hafta gibi kısa bir sürede yapımında sona gelinen Festival Park’ta son hazırlıkları yerinde inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremler sonrası projede 6 aylık gecikme olduğunu söyleyerek, “6 aylık işi 6 haftada yapıyoruz” dedi.GAZİANTEP (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültür Yolu Festivalleri kapsamına giren, 16-24 Eylül tarihlerinde yapılacak GastroANTEP Kültür Yolu Festivali için yapılan Festival Park’ta sona yaklaşıldı. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekiplerinin 6 hafta gibi kısa bir sürede 54 bin metrekaresi tamamen yeşil, 11 bin metrekaresi yeşille harmanlanan yapılar olmak üzere toplam 80 bin metrekarelik alanda yaptığı çalışma, festival için modern ve geniş bir alan sunacak.

Mevcut festival parkının yanına kurulan alanın içerisinde 11 bin metrekareye oturtulmuş 5 farklı temada oluşturulmuş oyun grupları, içerisinde gençlerin telefonlarıyla DJ performansı sergileyebileceği, sokak sanatçılarının da yararlanabileceği yeşil amfi, ihtiyaçları karşılamak amacıyla her biri farklı tasarlanmış 13 dükkandan oluşan lezzet sokağı, festivaller için hazırlanan stant alanları ve etkinlik çayırı bulunuyor. Ayrıca alanda 2 mescit, 2 tuvalet ve 250 araçlık otopark yer alıyor. Parkta yer alan bin 800 yıllık zeytin ağacını da vatandaşların görme imkanı sağlanıyor.

İncelemeler sonrası açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrası ekiplerin 6 ay boyunca İslahiye ve Nurdağı hattında çalışmalar yürüttüğünü aktararak şunları söyledi: “Zor günler geçirdik. Kültür ve sanatla iyileşmeye başlıyoruz. Arkadaşlarımız 6 aylık gecikmeyi telafi etmek için 6 aylık işi 6 haftada yapıyorlar. Çünkü GastroANTEP ile dünyanın bütün lezzetleri, kalbi, aklı burada olacak. Dünya burada kim ne yapıyor ne söylüyor bunu takip edecek. Bunun için mekan çok önemliydi. Sarı çadırlardan çıkarmamız gerekiyordu artık. O sera etkisi yapıyor sıcak iklimde insanımızı bunaltıyordu. Bu parkta gençler, çocukları aileler, kültür sanat dünyası için kim ne yapmak istiyorsa onu bulacağı görsel yeşil alanlar var. Çünkü biz yeşil şehiriz ve yeşil şehrin hakkını vermek gerekiyordu.”

AMACIMIZ HER AY ÖNEMLİ BİR FESTİVALİ BURAYA GETİRMEK

Başkan Şahin açıklamasının devamında festivallerin şehrin ekonomisine yapacağı katkılara değinerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Amacımız her ay önemli bir festivali buraya getirmek. Buna hep Cannes’ı hep örnek veriyorum. Şehir ekonomisi için olağanüstü bir getirisi var. Dünyanın en iyileri geliyor. Onlar geldiği zaman şehrin ekonomisi bir anda başka bir noktaya gidiyor. Bu şehir için böyle bir hayalimiz böyle bir sevdamız var. Gaziantep her şeyin en iyisin hak ediyor. Burası ayrıca zeytin memleketi. Nizip zeytini dünyanın en kaliteli zeytinlerinden birisi. Burada bulunan zeytin ağacının da bir hikayesi var. Bin 800 yıllık zeytin ağacı kolay kolay bulunmaz ama buraya gelip Festival Park’ta bunu görebilir ve onun hikayesini okuyabilir, önünde bir fotoğraf çektirebilirsiniz.”

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Gazi Kördeve ise yapılan çalışmaları ve parkın içinde barındırdığı özellikleri aktardı.