Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gazi Konut'un Güneyşehir 2. Etaptaki 1000 konutunun kuraları çekildi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'in konut ihtiyacını karşılamak için devreye alınan 14 Bin Konut Projesi çerçevesinde Güneyşehir’deki konutların kura çekilişleri Talat Özkarslı Spor Salonu’nda yapıldı. Bu kapsamda 2+1 dairelere 17 bin 352 kişi başvururken, 3+1 dairelerde ise bu sayı 43 bin 596 oldu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur’un çekiliş töreninde yaptığı konuşmada, yoğun göç alan Gaziantep’in konut ihtiyacını karşılamak için ellerinden gelen özveriyi gösterdiklerini belirterek, şunları söyledi:

Güvenli ve konforlu konut ihtiyacının karşılanması için önemli projeler yürütüyoruz. Kuzeyşehir'in ilk temeli attığımızda bazıları hayal olarak görüyordu. Kuzeyşehir'e baktığımızda 50 bin konutluk şehir olarak inşa ediliyor ve çok hızlı şekilde yükseliyor. Kuzeyşehir'den sonra Fatma Şahin başkanımız Güneyşehir projesini ortaya koydu. Bu proje çok hızlı şekilde yapılarak verilecek. İnsanlarımızın konutlara ihtiyacı var ve projelerimiz hızla yükseliyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi olarak hedeflediğimiz 14 bin konutu yapmak için gece-gündüz mücadelemize devam edeceğiz. Bugün kurası çekilecek 1000 konut 2+1 ve 3+1 olarak inşa ediliyor. Vatandaşlarımızdan çok ciddi bir talep var. Bugün kurası çekilecek konutlara yaklaşık 60 bin başvuru aldık. Hak sahipleri kura çekimlerinin ardından belli olacak, hayırlı olsun."