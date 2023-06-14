OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede yürüttüğü çalışmaları başarılı bulduğunu söyledi.GAZİANTEP (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Belçika'nın başkenti Brüksel'de dünya çapında 300'den fazla şehri, 1000'den fazla politikacı, uzman ve sivil toplum temsilcisini bir araya getiren Brüksel Kent Zirvesi sonrası OECD Şampiyon Başkanlar ile bir dizi toplantıya katılıp konuşma yaptı.

Gaziantep’in deprem yönetiminde başarılı bir şehir olarak tanımlandığı toplantıda konuşan Başkan Fatma Şahin, belediye olarak deprem bölgelerine ciddi destekler sağladıklarını belirterek, “Sırası öncesi ve sonrası olacak şekilde bütün birimlerle koordineydik. Deprem sonrası iyileştirme için daire başkanlıkları kurduk. Bir işi çözmek için kendi kurumsal kapasitemizi ona göre çözmek gerekiyor. Bu model OECD’de örnek model oldu” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP’TE SOSYAL KONUTLARA YÖNELİK YENİ MODELLER GELİŞTİRİLDİ

Sürdürülebilir kalkınmanın temelinde şehirlerin dirençli ve kapsayıcı olmasının gerekliliğinden bahseden Başkan Fatma Şahin, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak konut meselesini çözmek için şirket kurduk. Konutlarda en büyük giderlerden bir tanesi arsa maliyeti. Vatandaşlara kooperatif kurmaları ve 3 yıl içinde konutu kendileri yapabilirse arsayı onlara en uygun şekilde verebileceğimizi, böylece konut maliyetini yüzde 30 aşağı düşürerek kira öder gibi konut alınarak sosyal konutlara dönüşebileceği yeni modeller geliştirdik” diye konuştu.