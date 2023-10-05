Gaziantep’in en büyük ikinci festivali olan “Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali” başlıyor. 3 gün sürecek festivalde konserden gastronomiye, nar hasadından ödül törenine ve spora kadar birçok etkinlik yer alacak.GAZİANTEP (İGFA) - Oğuzeli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali 6-7-8 Ekim tarihlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Festival Oğuzeli İlçe Stadyumunda gerçekleşecek.

Gaziantep’in, GastroAntep Festivalinden sonraki en büyük festivali olma özelliğini taşıyan “Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali” başlıyor. Nar hasadının yapılacağı ve birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı festival 6 Ekim’de başlayacak. Sanatçılar Ali Kınık ve Öykü Gürman konser verecek. Festivalin 3’üncü gününde ise Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası gerçekleştirilecek. Festivale Gaziantep dışından da çok sayıda katılımcı bekleniyor. Festival, Oğuzeli Belediyesi tarafından düzenleniyor.

Bu yıl 13’üncüsü gerçekleşecek olan “Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali” üç gün sürecek. 6 Ekim Cuma günü nar hasadı ile açılışı yapılacak olan festival mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayacak. Ardından ünlü sanatçı Ali Kınık, sahnede en sevilen Türkülerini söyleyecek. Festivalin ikinci günü 7 Ekim Cumartesi ise sevilen sanatçı Öykü Gürman sahne alacak.

EN İYİ NAR YETİŞTİREN ÇİFTÇİLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

“Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali” kapsamında Oğuzelili nar ve kurutmalık yetiştiricisi çiftçilerin katıldığı yarışmanın sonucu açıklanacak ve dereceye girenlere ödülleri verilecek.

Festival hakkında bilgi veren Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 6-7-8 Ekim tarihlerinde yapılacak “Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali” için tüm Gaziantep halkına çağrıda bulunarak vatandaşları festivale davet etti. Üç gün sürecek festivale katılımın ücretsiz olduğu bildirildi.