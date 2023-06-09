Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile Toplum Eğitim Derneği ortaklığında depremden etkilenen çocuklara yönelik hazırlanan “Kentler Çocuklarındır Eğitim Programı” yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen Gaziantep’te ÇEKÜL Bilgi Ağacı uzmanları tarafından hazırlanan eğitim programı Toplum Eğitim Derneği Gönüllü hocaları ile birlikte Yeditepe İlkokulu’nda düzenlendi.

Şehrin kültürel ve doğal miraslar hakkında çocuklara bilgi verilirken değerlerin korunması hakkında eğitim verildi.

Eğitim programının ilk pilot uygulamasının yapıldığı bin 100 çocuğa ulaşıldığı çalışma, 6 haftalık eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayarak eğitimlere katılan çocuklara ve çalışmalara katılan hocalara sertifikaları dağıtıldı. Sertifika törenine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Gaziantep ÇEKÜL Bölge Koordinatörü Zafer Okuducu da katıldı.