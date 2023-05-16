Yorglass, 23 Nisan’a özel geleneksel olarak düzenlediği ‘‘Yaratıcı Parmaklar’’ etkinliğini bu yıl Gaziantep’e taşıyarak çocukların sevincine ortak oldu.GAZİANTEP (İGFA) - Yorglass, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında geleneksel olarak düzenlediği ‘‘Yaratıcı Parmaklar’’ etkinliğinin bir ayağını Gaziantep deprem bölgesinde gerçekleştirdi.

Taş, Kâğıt, Makas Atölyesi ve Kidolog iş birliği ile Gaziantep, Sakçagözü afet bölgesine kurulan çeşitli atölye ve oyun alanlarıyla çocukların keyifli vakit geçirmesi sağlandı.

Etkinlik çerçevesinde çocukların ihtiyaç duydukları ürünleri de bölgeye götürdüklerini ifade eden Yorglass Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Merve Yorgancılar Işıtmak; “Ne yapsak yetmez diyerek ilk günden itibaren 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinde birlik olup acıları sarmak, yıkılan hayatlara dokunarak biraz umut olabilmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Yaşanan deprem felaketi sonrasında yardımlarına “Ne yapsak yetmez” mottosu ile aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Merve Yorgancılar Işıtmak; 6 Şubat’tan itibaren farklı alanlarda gerçekleştirdiğimiz yardımlarla yaraları sarmaya, bölge halkımızın yanında yer almaya çalıştıklarını belirtere, "Çadır zeminin ıslanmasını önlemek ve sıcaklık kontrolünü sağlamak için zeminlik olarak kullanılmak üzere 117 palet gönderimini sağladık. TOÇEV ile Kadınlar Günü kapsamında kadın çalışanlarımız adına yaptığımız bağış ile 66 öğrencinin bir aylık eğitim masraflarını şirket olarak üstlendik. İhtiyaç Haritası iş birliğinde büyük bir yardım seferberliği başlatarak YUDA Cam Kaykay’ı DasDas Sahne’de satışa sunduk.YUDA Cam Kaykay’ın satışından elde edilen gelir ile İhtiyaç Haritası üzerinden yaklaşık 120 çocuğa eğitim desteği sağlayacağız” diye konuştu.