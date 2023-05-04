Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından GAZİRAY’ın 2,5 kilometrelik tünel kısmının üstündeki alana yeni bir park kazandırıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Topraklık İstasyonu’ndaki parkın açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, ilçe belediye başkanları ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, alanı dolduran Gazi şehirlilere “Ekip olarak sizlerin yanınızdayız” diye seslenerek, “Her bir arkadaşımız birbirinden değerli. Akşam saatlerinde bizleri yalnız bırakmayıp, bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Ülkeyi yatırımlarla donatmaya çalışıyoruz. 21 yıldır bu şehre neler yapıldığını Gazianteplilerin iyi bildiğini çok iyi biliyoruz. Bunları yapabilmek için içinizde memleket sevdası, millete hizmet etme aşkı olacak, işte o zaman bu ülkede her şeyi başarırsınız” diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada, şehir içi ulaşımını büyük oranda rahatlatan GAZİRAY’ın 2.5 metrelik tünel bölümünün üstünde yapılan parkın açılışı dolayısıyla burada olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Alanı dolduran vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kentimizin gençlerine maşallah. Bugün fahri hemşerimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bizlere eşlik ediyor. Hemşeri demek; iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta yanımızda olmak demek. Bugün sanayi şehri Gaziantep’te bu güzel açılışta bakanımız bizlerle, hepinizin adına kendisine teşekkür ediyor, ‘hoş geldin’ diyorum.”

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, Gaziantep’in gençleri ve geleceği için ekip olarak büyük gayret gösterdiklerini dile getirerek, “Biz, Gaziantepli gençlerimizle gurur duyuyoruz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimiz TEKNOFEST, gençleridir. İHA’ları SİHA’ları yapan gençler sizlersiniz. Sizler Türkiye Yüzyılı’nı kuracaksınız” dedi.