Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı İlçesi Belpınar’da yapımı süren yeni kalıcı köy tipi konutların tasarımıyla ve yürütülen çalışmalarıyla örnek olacağını söyledi.

GAZİANTEP (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler sonrası Nurdağı’nda yaşanan yıkımın yaraları sarılırken ilk köy tipi kalıcı konutların yapımı tamamlanıyor.

Bölgede yürütülen inşaatların son durumunu görmek ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını incelemek için teknik ekibiyle Belpınar’a ziyarette bulunan Başkan Fatma Şahin, yetkililerden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı ve ulaşım desteğinin verildiği Belpınar’da ilerleyen günlerde yapılacak düzenlemeler, üretimde verilecek destekler ve çalışmalar için Başkan Fatma Şahin, planlama yapılacağını aktardı.

Nurdağı’na 15 kilometre uzaklıktaki köyde 14 müstakil ev, cami, ahırlar, sosyal donatı ve çevre düzenlemeleri yapılacak. 127 metrekarelik, 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı köy evleri, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek.