Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen çiftçiye destek projeleri kapsamında Oğuzeli’nde coğrafi işaretli yerel ürün fidelerinin dağıtımı yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Oğuzeli Büyükşehir Belediyesi Parkı’nda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İl Tarım Orman Müdürü Mehmet Karayılan, protokol üyeleri ve çiftçilerin katılımıyla yapılan 2 milyon fide dağıtım programıyla coğrafi işaretli kurulukların üretimine destek verilerek şehir ekonomisine katkı sağlanmasını amaçlıyor.

Bahar dönemi ile beraber çiftçilerin fide taleplerini karşılamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı, yöresel ürünler olan Antep dolmalık patlıcanı, Nizip patlıcanı, Antep dolmalık biberi ve tarla domatesi fidesi desteği için ilçelerde çalışma yürüttü.

Üretimde kalitenin artırılmasıyla üretici gelirinin maksimize edilmesinin hedeflendiği destekte yazlık sebzeler erken ilkbahar döneminde düşük sıcaklık riskinden korunacak, daha fazla ürünün alınması sağlanacak.

ŞAHİN: ÇİFTÇİLERİMİZ NE İSTEDİYSE BÜTÜN İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRİYORUZ

Fide dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli’nin tarım bakımından önemine değindi, tarımın gelişimi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İlk işe başladığımızda burada Sacır Deresi simsiyah akıyor, kokudan durulmuyor, sinek kaynıyordu. Hemen temizledik. Çiftçilerimiz gelip benden ne istediyse bütün isteklerini yerine getiriyoruz. Su sıkıntısı için çalışmalara başladık. Göletler yapılmış kanallar yoktu. Önce DSİ, sonra Büyükşehir ve Valilik ile 120 milyon TL’lik bütçe oluşturduk. Bugün hem açık hem kapalı kanalların yapımı sürüyor. Çalışmalar sürürken ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yeşil Şehir unvanını kente getirdi. Güneş enerjilerini çalıştık, master planlarımızı yaptık ve Avrupa’ya gidip anlatınca güneş enerjisi yatırımları için bütün fonları bize hibe ettiler.”